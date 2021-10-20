Последнее обновление: 20.10.2021 12:38

СК Беларуси передал в прокуратуру дело на сотрудников Белтелекома

Следственный комитет РБ завершил расследование уголовного дела в отношении двоих работников РУП «Белтелеком», сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия они передали администраторам ряда телеграм-каналов персональные и иные личные данные «более чем 150 лиц из числа руководителей и сотрудников различных правоохранительных органов, судей, журналистов, работников сферы образования и медицины, общественных деятелей, работников администрации президента».

«Работники организации неоднократно высказывали свое желание оказать содействие в преступной деятельности и инициативно выходили на контакт с администраторами каналов. Установлено, что один из обвиняемых получил за свою деятельность около 300 долларов США. Расчет с ним осуществлялся в криптовалюте», - сказано в сообщении.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

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