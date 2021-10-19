МВД Беларуси признало экстремистским формированием telegram-канал «Буслы ляцяць»

МВД Беларуси признало экстремистским формированием группу граждан, объединившуюся посредством Telegram-канала и чата «Буслы ляцяць».

«Принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала "Буслыляцяць" и Telegram-чата "БуслыляцяцьChat", экстремистским формированием и запрете его деятельности», – говорится в сообщении МВД.

Ранее экстремистскими формированиями были признаны группы граждан, объединённые интернет-ресурсом «Dze chat» и инициативой «Рабочы рух».