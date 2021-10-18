Прокуратура Минска направила в суд очередное дело на участников протеста

Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении четырех столичных жителей, которым инкриминированы компьютерный взлом, подготовка и участие в массовых беспорядках.

Согласно материалам дела 35-летний Д., действуя совместно с 32-летним К. и 35-летним А., с помощью вредоносного ПО получил несанкционированный доступ к компьютерным системам КУП «ЦИТ Мингорисполкома» и ГУВД Мингорисполкома. После чего обвиняемые для воспрепятствования нормальной работе предприятий и государственных органов скопировали и удалили файлы различных форматов, а также внесли в них заведомо ложную информацию, говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Кроме того, Д., А. и К., а также 33-летний С. летом и осенью 2020 года в ходе несанкционированных массовых мероприятий двигались в составе толпы по проспектам и улицам Минска, в том числе по пр.Независимости и пр.Победителей, ул.Немиге и ул.Тимирязева, чем блокировали и преграждали путь городскому пассажирскому транспорту, грубо нарушали общественный порядок. На законные требования представителей органов внутренних дел не реагировали.

«Тогда же обвиняемые приобрели охотничий карабин, патроны к нему, свето-шумовые патроны, гладкоствольное охотничье ружье, нож, бронежилет, радиостанции, пневматическое оружие, пиротехнические изделия, а также иные предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами. Впоследствии они намеревались использовать указанные предметы при участии в массовых беспорядках. Свой преступный умысел они не довели до конца, поскольку их задержали правоохранители», - сказано в сообщении.

Обвиняемые Д. и А., действуя с иными лицами, приобрели аэрозольную краску в баллончиках, малярные кисти, перчатки, ленты, трафареты и иные предметы, с помощью которых осенью 2020 года нанесли на фасады зданий надписи и изображения протестного характера, а также закрепили матерчатые ленты в общественных местах.

По результатам изучения материалов уголовного дела в прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней – заключение под стражу.