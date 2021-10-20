В мире число заражений коронавирусом превысило 242,33 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 242334746 (+444082 сутки) по данным Worldometer на 6:42 20 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4928962 (+8450) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17730440 (-24103) человек, из них 78021 (-409) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 219675344 (+458735) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45996507 (+71809) случаями заражения, Индия – 34108323 (+14936), Бразилия – 21664879 (+12969), Великобритания – 8541192 (+43738) и Россия – 8060752 (+33740). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 71809, Великобритания – 43738, Россия – 33740, Турция – 30862, Румыния – 18863. Беларусь (1913) – на 32 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 748652, Бразилия – 603902, Индия – 452684, Мексика – 284477 и Россия – 225325. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1563, Россия – 1015, Румыния – 561, Украина – 538, Бразилия – 381. Беларусь – на 57 (-12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 575856 случаев заражения коронавирусом и 4432 смерти.