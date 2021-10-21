В мире число заражений коронавирусом превысило 242,83 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 242834042 (+499296 сутки) по данным Worldometer на 8:39 21 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4938229 (+9267) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17779999 (+49559) человек, из них 76971 (-1050) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 220115814 (+440470) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46092362 (+80425) случаями заражения, Индия – 34126682 (+18359), Бразилия – 21680489 (+15610), Великобритания – 8589737 (+49139) и Россия – 8094825 (+34073). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 80425, Великобритания – 49139, Россия – 34073, Турция – 29760, Украина – 18912. Беларусь (2076) – на 39 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 751811, Бразилия – 604303, Индия – 452844, Мексика – 284923 и Россия – 226353. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2005, Россия – 1028, Украина – 495, Мексика – 446, Румыния – 414. Беларусь – на 51 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 577932 случая заражения коронавирусом и 4449 смертей.