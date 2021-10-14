Население Беларуси в сентябре перестало вынимать из банков срочные валютные вклады

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за 9 месяцев 2021 года сократились на $601,933 млн. или 5,47% и на 1 октября составили $10,401 млрд., свидетельствует статотчет Национального банка Беларуси.

В сентябре августе валютные депозиты выросли на $125,966 млн. или 1,23%.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $769,615 млн. или 13,16%. Валютные депозиты населения на 1 октября 2021 года составили $5,08 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,8498 млрд. долларов. В сентябре физлица вывели из банков $4,861 млн. или 0,1%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $724,465 млн. или 15,61% и на 1 октября 2021 года составили $3,915 млрд. В сентябре срочные валютные депозиты «физиков» выросли на $20,437 млн. или 0,52%.

Объем валюты населения, хранящейся на счетах до востребования (переводные депозиты), показал снижение на $45,151 млн. или 3,73% с начала года. На 1 октября 2021 года этот показатель составил $1,165 млрд. В сентябре вклады до востребования снизились на $25,298 млн. или 2,13%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года выросли на $248,742 млн. или 9,41% и на 1 октября 2021 года составили $2,891 млрд. В сентябре срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $85,292 млн. или 3,04%.