Рост валютных вкладов в банках РБ в ноябре обеспечили экспортеры

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за 11 месяцев 2021 года сократились на $143,992 млн. или 1,31% и на 1 декабря составили $10,8588 млрд., свидетельствует статотчет Национального банка Беларуси.

В ноябре валютные депозиты выросли на $382,519 млн. или 3,65%. При этом следует обратить внимание, что прирост обеспечен депозитами юридических лиц.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $714,535 млн. или 12,21%. Валютные депозиты населения на 1 декабря 2021 года составили $5,135 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,8498 млрд. долларов. В ноябре физлица увеличили депозиты в банках на $10,284 млн. или 0,2%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $698,254 млн. или 15,05% и на 1 декабря 2021 года составили $3,9414 млрд. В ноябре срочные валютные депозиты «физиков» сократились на $0,342 млн. или 0,01%.

Объем валюты населения, хранящейся на счетах до востребования (переводные депозиты), показал снижение на $16,28 млн. или 1,35% с начала года. На 1 декабря 2021 года этот показатель составил $1,193 млрд. В ноябре вклады до востребования выросли на $10,626 млн. или 0,90%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года выросли на $632,602 млн. или 23,94% и на 1 декабря 2021 года составили $3,275 млрд. В ноябре срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $314,901 млн. или 10,64%.