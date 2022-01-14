В декабре 2021 года население и юрлица Беларуси увеличили валютные вклады в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за 2021 год выросли на $5,581 млн. или 0,05% и на 1 января 2022 года составили $11,0084 млрд., свидетельствует статотчет Национального банка Беларуси.

В декабре 2021 года валютные депозиты выросли на $149,573 млн. или 1,38%. Рост валютных вкладов, как и в ноябре, обеспечен депозитами юридических лиц.

Население за 2021 год вывело из банков валютные вклады на сумму в $662,119 млн. или 11,32%. Валютные депозиты населения на 1 января 2022 года составили $5,1876 млрд., на 1 января 2021 года этот показатель равнялся 5,8498 млрд. долларов. В декабре физлица нарастили депозиты в банках на $52,641 млн. или 1,02%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $674,409 млн. или 14,54% и на 1 января 2022 года составили $3,9653 млрд. В декабре срочные валютные депозиты населения выросли на $23,845 млн. или 0,60%.

Объем валюты населения, хранящейся на счетах до востребования (переводные депозиты), показал рост на $12,29 млн. или 1,02% за 2021 год. На 1 января 2022 года этот показатель составил $1,222 млрд. В декабре вклады до востребования выросли на $28,571 млн. или 2,39%.

Срочные депозиты юридических лиц за минувший год выросли на $97,157 млн. или 1,70% и на 1 января 2022 года составили $5,8208 млрд. В декабре срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $667,7 млн. или 12,96%.