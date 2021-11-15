Нацбанк РБ прокомментировал поправки в закон о гарантированном возмещении вкладов

Поправки в законодательство о гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) направлены «на совершенствование системы гарантированного возмещения денежных средств», «усиление правовой защиты» физлиц и ИП.

Об этом говорится в комментарии Нацбанк РБ к опубликованному 13 ноября 2021 года закону № 128-З "Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)". Поправки вступят в силу с 1 апреля 2022 года.

«Среди изменений… - введение гарантированного возмещения вкладов, размещенных индивидуальными предпринимателями», - сказано в комментарии.

«Индивидуальные предприниматели являются субъектами систем гарантированного возмещения (страхования) вкладов в большинстве зарубежных стран, в том числе во всех государствах – участниках ЕАЭС. При этом размер возмещения для них ограничивается. В принятом в Республике Беларусь Законе применены аналогичные подходы: для индивидуальных предпринимателей установлена максимальная сумма возмещения. Она составляет 100 000 белорусских рублей в одном банке, что превышает максимальные размеры возмещения, которые определены для вкладчиков в других государствах – участниках ЕАЭС. Соответственно, в случае размещения денежных средств индивидуальным предпринимателем в разных банках уровень его защиты дополнительно увеличивается». – отмечается в комментарии.

Для физических лиц срок выплаты возмещения вкладов сокращается с одного месяца до 7 дней с даты подачи заявления о выплате возмещения (при необходимости дополнительного изучения информации сохраняется срок до одного месяца). При этом, для обеспечения оперативной выплаты возмещения на банки возлагается обязанность вести ежедневный учет своих обязательств перед физическими лицами и встречных требований.

Также, увеличивается с 2 до 5 лет период для обращения за возмещением вклада. Физлицам предоставляется возможность выбора выплаты возмещения наличными денежными средствами или в безналичном порядке, выплата возмещения индивидуальным предпринимателям будет осуществляться только в безналичном порядке.

Для всех субъектов системы гарантированного возмещения вкладов общим является правило о выплате возмещения в безналичном порядке без взимания банками вознаграждения (платы) за осуществление банковских операций.

Документом вводится двухуровневая система установления ставки взносов банков в резерв Агентства, которая включает базовую ставку и дополнительную (дифференцированную) ставку.

Величина дополнительной ставки будет зависеть от уровня рисков, принимаемых конкретным банком в ходе осуществления своей деятельности. Для оценки рисков планируется использовать систему показателей, которая позволит банкам самим управлять размером будущих взносов (своими расходами) через корректировку поведения на рынке.

«В настоящее время для расчета календарных взносов в резерв Агентства применяется общая (единая) для всех банков базовая ставка (начиная с 2015 г. базовая пониженная ставка 0,15 процента). В результате банки, проводящие более рискованную политику, несут ту же финансовую нагрузку, что и банки, придерживающиеся консервативной политики управления рисками. В международной практике более справедливым признается применение ставки календарных взносов, зависящей от риска (дифференцированной ставки), которая мотивирует банки оптимизировать свои профили риска», - поясняет регулятор.

«Еще одним нововведением, касающимся формирования резерва Агентства, является возможность приостановления применения базовых ставок. В частности, они не будут применяться, если размер резерва Агентства составит 10 и более процентов от общей суммы привлеченных банками вкладов физических лиц. Если же размер резерва Агентства снизится, то применение базовой ставки возобновится. Схожий подход характерен для системы страхования вкладов в Российской Федерации», сказано в комментарии.

Поправки позволяют размещать средства резерва Агентства в ценные бумаги ОАО "Банк развития Республики Беларусь", облигации Нацбанка и Минфина «для защиты резерва Агентства от обесценения».

«Ценные бумаги ОАО "Банк развития Республики Беларусь" относятся к высоконадежным инструментам инвестирования», - утверждает при этом регулятор.

Также, урегулирована ситуация, когда банки, планирующие завершение своей деятельности, не могут исполнить обязательства перед вкладчиками – физическими лицами, которые не обращаются за незначительными суммами вкладов, что делает невозможным завершение процесса ликвидации.

«Для урегулирования данной ситуации в Законе предусмотрена статья, в соответствии с которой обязательства банка перед такими вкладчиками будут считаться погашенными, если банк перечислит Агентству денежные средства в сумме, необходимой для выплаты возмещения вкладов. При этом, если вкладчик не обратится за возмещением в банк-поверенный или Агентство, то по истечении 5 лет соответствующие обязательства прекращаются, а оставшиеся средства направляются в республиканский бюджет», - сказано в комментарии.

Законом расширены полномочия Агентства по осуществлению анализа деятельности банков, определении группы риска, к которой относится банк для целей расчета календарных взносов в резерв Агентства; допконтролю над выполнением банками возложенных на них обязанностей по формированию и актуализации реестра обязательств перед физическими лицами.