Население Беларуси с начала 21 года вывело из банков валютные вклады на $717,5 млн.

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за 7 месяцев 2021 года сократились на $755,419 млн. или 6,87% и на 1 августа составили $10,247 млрд. долларов, свидетельствует статотчет Национального банка Беларуси.

В июле снижение валютных депозитов составило $152,767 млн. или 1,47%.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $721,613 млн. или 12,34%. Валютные депозиты населения на 1 августа 2021 года составили $5,1281 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,8498 млрд. долларов. В июле физлица вывели из банков $131,5 млн. или 2,5%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $717,468 млн. или 15,46% и на 1 августа 2021 года составили $3,922 млрд. В июле срочные валютные депозиты «физиков» сократились на $96,757 млн. долларов или 2,41%.

Объем валюты населения, хранящейся на счетах до востребования (переводные депозиты), впервые с начала года ушел в отрицательную зону и показал снижение на $4,145 млн. или 0,34%. На 1 августа 2021 года этот показатель составил $1,206 млрд. В июле вклады до востребования снизились на $34,744 млн. или 2,8%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года выросли на $200,937 млн. или 7,6% и на 1 августа 2021 года составили $2,843 млрд. В июле срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $85,571 млн. долларов или 3,10%.