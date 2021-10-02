Последнее обновление: 02.10.2021 09:05

Силовики провели у работающего с DW видеооператора обыск по делу о терроризме

У белорусского видеооператора Егора Комаровского, который сотрудничал с Deutsche Welle, в пятницу, 1 октября прошел обыск по уголовному делу.

Об этом DW сообщил отец журналиста Сергей Комаровский. По его словам, в постановлении об обыске указаны статьи уголовного кодекса "Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества", а также - "Акт терроризма".

В процессе обыска на квартире у видеооператора в Минске изъяли всю технику, включая ноутбук, видеокамеры, записывающие устройства и карты памяти, а также удостоверение внештатного сотрудника Deutsche Welle. Вместе с тем, как отметил отец Комаровского, официально ни подозрение, ни обвинение по уголовному делу Егору Комаровскому пока не предъявлены.

В настоящее время Егор Комаровский находится в изоляторе временного содержания в переулке Окрестина в Минске. Он был задержан вечером 28 сентября в Минске, о чем успел сообщить родственникам.

На следующий день его приговорили к 14 суткам административного ареста за "хулиганство". Обстоятельства ареста и что действительно послужили причиной ареста, близким Комаровского и его адвокату доподлинно неизвестны.

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