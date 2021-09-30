Мининформ Беларуси заблокировал сайт газеты "Комсомольская правда в Беларуси", объяснив свое решение найденной на сайте публикацией, угрожающей нацинтересам.

"На основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете Безопасности Республики Беларусь министерство информации Республики Беларусь 29.09.2021 приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by… размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - говорится в сообщении ведомства.

Сайт издания перестал открываться в среду утром.

Главный редактор российской «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, комментируя блокировку, сообщил РБК, что у российских СМИ давно возникают сложности в Беларуси.

«Излишне придирчиво» власти относятся и к «Комсомольской правде», считает он.

«В Беларуси уже больше года запрещают распространять, печатать «Комсомольскую правду». Считают, что мы неправильно освещаем события в Белоруссии, уверены, что нельзя так писать о Белоруссии, как это делаем мы», - констатировал Сунгоркин.