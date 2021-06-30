Лукашенко увеличил число цензоров СМИ и интернета

Указом №242 от 28 июня 2021 года Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере наделена новыми полномочиями – правом цензуры СМИ и интернета.

«[Комиссия] принимает решения о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь», - говорится в документе.

Примечательно, что документ вступает в силу задним числом – с 26 июня 2021 года.