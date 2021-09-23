Последнее обновление: 23.09.2021 15:11

Издание «Лидер-Пресс» из Солигорска приостанавливает деятельность

Солигорское издание «Лидер-Пресс» вынуждено приостановить свою деятельность, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

«Получается, что любой материал, действительно освещающий события в регионе или стране, можно объявить экстремистским со всеми вытекающими отсюда последствиями. В такой ситуации мы не можем рисковать своими сотрудниками и вынуждены прекратить деятельность редакции», - говорится в редакционном обращении.

В марте 2021 года издание отказалось от бумажной версии газеты. В июне у главного редактора прошел обыск.

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