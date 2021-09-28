Последнее обновление: 28.09.2021 23:47

СМИ: Сотрудник EPAM убил сотрудника КГБ во время рейда по квартирам

Сегодня 32-летний сотрудник EPAM Андрей Зельцер застрелил одного из ворвавшихся в его квартиру неизвестных, которые, как выяснилось позже, были сотрудниками КГБ РБ.

"В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен", - говорится в сообщении КГБ РБ.

Госагентство БелТА опубликовало видеоролик перестрелки, смонтированный и снятый с нескольких ракурсов, включая видеосъемку как стороны сотрудников КГБ, так и со стороы стрелявшего айтишника.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия.

Андрей Зельцер проработал в EPAM 5,5 лет.

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