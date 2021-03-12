ДФР накрыл в Минске очередную финансовую пирамиду

Департамент финансовых расследований КГК РБ пресек деятельность очередной финансовой пирамиды по привлечению денежных средств граждан под гарантированный процент дохода.

В качестве вкладчиков, организаторам удалось привлечь не менее 100 человек.

"Клиенты передавали иностранной компании в доверительное управление сумму в пределах 10 тыс. долларов или евро якобы для дальнейшего инвестирования и выгодных сделок. Минимальный размер взноса был 1 тыс. долларов или евро, а если клиент не располагал необходимой суммой, компания кредитовала его с условием погашения процентов за пользование кредитными средствами", - говорится в сообщении КГК.

Средства от вкладчиков зачислялись на счета в иностранных банках. Доход клиентам выплачивался из денежных взносов новых участников пирамиды по ставкам 25-30% годовых. Полученный пирамидой доход оценивается в 350 тыс. рублей.

«Организатор задержан. Изъяты компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, черновые записи, … возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.