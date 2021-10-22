Лукашенко: В Гомеле по ночам коров режут

Лукашенко в очередной раз упомянул о ситуации в Гомельской области, где по ночам «коров режут».

"Посмотрите, что в Гомеле у Назарова (вице-премьер, уполномоченный в Гомельской области) творится. Это же катастрофа. Там уже по ночам коров режут и сплавляют в Россию. И это же не первый месяц. И тишина. Надо было вмешательство президента, надо было посылать туда Кубракова, чтобы он кого-то там придушил. Ну так ждите, он там уже", - заявил Лукашенко.

"Ну а тебе, если ты уполномочен президентом, надо было как человеку сельскому, лесному заняться этими тропами, по которым они мясо вывозят в Россию, через жуликов, и должностные лица этим повязаны, и там продают", - сказал он.