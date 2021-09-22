Лукашенко заказал БИСИ аналитику о ситуации в регионах

Лукашенко повесил на Белорусский институт стратегических исследований «функции по проведению исследований и подготовке аналитических материалов по вопросам общественно-политической ситуации в регионах и социально-экономического развития административно-территориальных единиц.

Об этом говорится в указе №359 от 20 сентября 2021 года.

«Управлению делами президента Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить предоставление БИСИ в безвозмездное пользование помещений, необходимых для размещения его структурных подразделений в г. Минске и областных центрах», - также сказано в документе.