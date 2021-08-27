Лукашенко: Чем у поляков на клубнике корячиться, лучше криптовалюту майнить

Лукашенко предложил развернуть в Петрикове теплицы и фермы для майнинга криптовалюты.

«Вы должны понимать – нас никто не ждет (за границей). Ну, а если кто-то и ждет… Может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику. Так лучше у себя возделывать это и в свободное от работы время заниматься полезным трудом", - сказал Лукашенко.

«У нас много площадок освободилось здесь, в Петрикове. Я губернатору говорю: ну небольшие деньги, возьмите теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Ну, в конце концов криптовалюту начинайте майнить или как это называется. Электричества хватает в стране», - уточнил пенсионер.