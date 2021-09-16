КГБ задержал более 20 человек по делу о поджоге дома Гайдукевича

КГБ Беларуси задержал более 20 человек, которые подозреваются в попытке поджога дома депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича «коктейлями Молотова» 12 июля.

Об этом в эфире белорусского ТВ рассказал замначальника следственного управления ведомства Константин Бычек.

В попытке поджоге дома Гайдукевича КГБ обвинил семью из Борисова: главу семьи Виталия Войтеховича, его супругу Ольгу Войтехович, сына Владислава Войтеховича и невестку Анастасию Войтехович. Их действия квалифицировали по статье «Акт терроризма» (ст.289 УК). По словам Бычека, были задержаны как исполнители теракта, так и их пособники.

КГБ признал, что Войтеховичи давно были в разработке спецслужб, сотрудники КГБ позаботились о безопасности Гайдукевича, но о готовящемся нападении его не предупредили «по соображениям конспирации», чтобы не спугнуть злоумышленников и установить «всех участников экстремистского формирования».

КГБ утверждает, что Войтеховичи планировали «несколько террористических атак»: на «Гайдукевича, ведущих государственных телеканалов, бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, а также судей».

«Войтеховичи не были идейными борцами, их действия были продиктованы корыстным мотивом. За свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа, то есть по своей сути являлись наёмниками», – заявил Бычек.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. В КГБ сообщили, что обвиняемые активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.