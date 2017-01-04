NASA планирует миссию по изучению черных дыр

NASA объявило о планах запуска новой миссии по изучению высокоэнергетического излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров. Об этом сообщается на сайте NASA.

Миссия под названием IXPE будет состоять из трех орбитальных телескопов, способных измерять поляризацию космических лучей, которые исходят от различных объектов. По мнению исследователей, это позволит получить больше информации об объектах, "возле которых гравитационные, электрические и магнитные поля достигают своих пределов".

Запуск миссии стоимостью 188 миллионов долларов состоится в 2020 году.

Ракета-носитель для вывода телескопов будет предоставлена американской компанией Ball Aerospace, разработанные в Италии детекторы поляризации - Итальянским космическим агентством (ASI).

Проект реализуется в рамках программы "Эксплорер", которая ведется с 1958 года.