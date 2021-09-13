Последнее обновление: 13.09.2021 13:11

ЕАБР видит инфляционную угрозу для Беларуси в снижении урожая зерна

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) называют дополнительным инфляционным фактором для Беларуси снижение урожая зерна.

«Снижение урожая зерна (на 19% г/г по состоянию на 10 сентября) может стать дополнительным инфляционным фактором в оставшейся части года», - говорится в комментарии ЕАБР.

Как сообщалось, инфляция в августе 2021 года осталась на уровне 9,8 в годовом выражении.

«Рост цен поддерживают повышенные инфляционные ожидания, глобальные задержки поставок, подорожавшее продовольствие и сырье на мировом рынке. В результате мы ожидаем сохранения годовой инфляции вблизи текущего уровня вплоть до ноября включительно и ее некоторого замедления в декабре», - также сказано в комментарии.

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