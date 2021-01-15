Производство с/х продукции в Беларуси в 2020 году выросло на 4,9%

В 2020 году в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 22,9 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 4,9%.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 19,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем в предыдущем году, сообщает Белстат РБ.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимают Минская (24,6%) и Брестская (20,2%) области, далее следуют Гродненская (16,5%), Гомельская (14,5%), Витебская (12,6%) и Могилевская (11,5%) области.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 1844,8 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем в 2019 году, молока – 7765,3 тыс. тонн (на 5% больше). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 8769,7 тыс. тонн, рапса – 731,3 тыс. тонн, картофеля – 5231,2 тыс. тонн, овощей – 1750,7 тыс. тонн, сахарной свеклы – 4010,9 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,8% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96,7%, яиц – 83%, зерна – 94,2%, рапса – 96,4%, картофеля – 10% и овощей – 12%.