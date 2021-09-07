Последнее обновление: 07.09.2021 08:30

МОМ обеспокоена положением мигрантов на границе Польши и Беларуси

Международная организация по миграции (МОМ) глубоко обеспокоена ужасными условиями, с которыми сталкиваются мигранты на границе Европейского Союза и Беларуси.

«Мы призываем все государства обеспечить поддержку верховенства права и его применения на границах в любое время, а также соблюдения прав и свобод всех мигрантов независимо от иммиграционного статуса», — говорится в сообщении на сайте МОМ.

Многие мигранты оказались на границе ЕС-Беларусь в чрезвычайно суровых условиях с ограниченным доступом к питьевой воде, продуктам питания, медицинской помощи, санитарным условиям и убежищу в течение нескольких недель. МОМ призывает государства обеспечить благосостояние людей и права человека, включая достоинство и гуманное обращение, и обеспечить для всех мигрантов доступ к гуманитарной помощи.

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