Польша сообщает о росте потока нелегалов со стороны Беларуси

Все больше иностранцев пытаются нелегально перебраться на территорию Польши со стороны Беларуси, сообщает польская пограничная служба в субботу, 28 августа.

По данным польских пограничников, только 27 августа было совершено 130 таких попыток. При этом 40 нелегалов были задержаны, другим 90 иностранцам не дали попасть на польскую территорию, передает DW.

Указывается, что среди задержанных была группа из 14 сирийцев, которых ожидал на границе их соотечественник, обладающий видом на жительство в Швеции. Как пишет польское информагентство PAP, мужчина предположительно намеревался увезти нелегалов на автобусе вглубь страны или доставить их на территорию других государств ЕС. Его также задержали по подозрению в пособничестве лицам, совершившим нелегальное пересечение границы. Польские пограничники ожидают, что в выходные ситуация останется напряженной.

По данным PAP, с начала августа в Польше было зафиксировано более 3200 попыток нелегально пересечь границу страны со стороны Беларуси. При этом было задержано 950 иностранцев. К 27 августа в центрах содержания мигрантов в Польше находилось около 1100 человек.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 27 августа сообщил о начале строительства забора высотой 2,5 метра на границе с Беларусью для решения проблемы нелегальной миграции.