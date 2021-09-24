В Польше скончался иракский мигрант – погранслужба

В Погранслужбе Польши сообщили о смерти одного из иракских мигрантов, перешедших польско-белорусскую границу.

"Прошлой ночью на расстоянии 500 м от границы с Беларусью задержана группа выходцев из Ирака. Один из мужчин, несмотря на реанимационные действия патрульных и бригады скорой помощи, скончался (вероятно, от сердечного приступа)", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Там добавили, что еще один мигрант доставлен в больницу, у него положительный тест на COVID-19, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось о том, что на польско-белорусскую границу для борьбы с мигрантами направлено еще 500 польских военных и спецтехника.

Глава МВД Польши заявил, что мигранты с Ближнего Востока и из Африки платят крупные суммы в Беларуси для того, чтобы их переправили в Германию, но в итоге этих людей бросают на границе с Литвой и Польшей.

В этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

По данным польских властей, с начала года было зафиксировано более 8 тыс. попыток нелегального пересечения границы из Беларуси, из них 3,8 тыс. - в сентябре.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".