Последнее обновление: 06.09.2021 18:40

Глава МИД Великобритании: Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии

Белорусские власти продолжают наступление на демократию и свободу, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, комментируя приговор суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

«Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку свидетельствует о том, что белорусские власти продолжают наступление на борцов за демократию и свободу. Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключенных», - написал Рааб в Twitter.

Сегодня Минский областной суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы в колонии, Максима Знака - к 10 годам лишения свободы в колонии общего и усиленного режима соответственно.

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