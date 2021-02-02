Тихановская предлагает распространить закон Магнитского на «кошельки» Лукашенко

Светлана Тихановская призвала власти Великобритании расширить санкции против представителей режима Лукашенко, причастных к насилию и фальсификации выборов, и не признавать любые международные договорённости с режимом.

В частности, речь идет о сотрудниках силовых структур, включая ОМОН, ГУБОПиК и КГБ, говорится в сообщении пресс-службы Тихановской по итогам ее общения с главой Foreign Office Великобритании Домиником Раабом.

Она также предложила распространить действие «закона Магнитского» на «кошельки» Лукашенко.

«Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим», - сказано в сообщении.

«Доминик Рааб выразил поддержку Дню солидарности с Беларусью, который пройдет во всем мире 7 февраля, и отметил, что британцы примут в нем участие. Также Рааб заверил, что Великобритания будет работать с партнерами из США и других стран, чтобы давление на Лукашенко усилилось, а кризис в Беларуси разрешился. Глава британского МИДа сказал, что будет рад принять Светлану с рабочим визитом в Лондоне», - отмечается в сообщении.

Также указывается, что Великобритания удвоила финансовую поддержку независимых СМИ и гражданского общества – около 2 млн долларов в течение следующих 2 лет.