Последнее обновление: 29.09.2022 09:38

Тихановская призвала Британию продолжать всемирную борьбу против тирании

Светлана Тихановская выступила в Ливерпуле на ежегодной конференции британской оппозиционной Лейбористской партии, заявив о том, что "Соединенное Королевство должно продолжить возглавлять всемирную борьбу против тирании и угнетения".

"Мы вместе на линии фронта демократии, - сказала Тихановская по-английски. - И позвольте вас заверить: мы не остановимся. Белорусы не остановятся, пока все политические заключенные не будут освобождены. Пока каждый российский солдат не покинет нашу страну. Пока мы не проведем суды за преступления против человечности. Пока мы не вернем себе нашу страну".

Делегаты конференции аплодировали Тихановской стоя, передает BBC.

Великобритания, как и другие страны Запада, рассматривает режим Лукашенко, которому противостоит Тихановская, как соучастника агрессии против Украины и ввела против него такие же жесткие санкции, как против России.

Лейбористская партия в данный момент значительно опережает в популярности правящих консерваторов: по опросу YouGov по заказу газеты Times, проведенному в минувшие выходные, разрыв достиг 17 процентных пунктов, это наибольший показатель с 2001 года, когда лейбористы триумфально победили на выборах.

Следующие парламентские выборы в Великобритании должны состояться не позже января 2025 года, но состоятся ли они досрочно - зависит от правительства, которому в текущей ситуации они явно не выгодны.

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