Литва начнет строительство заграждения на границе с Беларусью во 2-й половине сентября

Работы по строительству заграждения на границе с Беларусью начнутся в Литве в середине текущего месяца.

Такое решение принято на заседании в субботу правительственной комиссии по надзору за реализацией проекта во главе с премьером Ингридой Шимоните, сообщила пресс-служба кабинета.

"Проект будет осуществляться в два этапа. Первый этап по строительству заграждения на наиболее проблемном участке протяженностью около 100 км в районе города Друскининкай начнется в середине сентября", - говорится в сообщении. Всего заграждением планируется защитить около 500 км границы, передает ТАСС.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС, в том числе около 680 км - с Беларусью. В течение нескольких месяцев текущего года с территории соседней страны в Литву проникли более 4 тыс. нелегальных мигрантов из Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

На этом рубеже Литва планирует за год построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока. Перед забором будет установлена дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра. Ориентировочная стоимость работ составляет €152 млн. Проект будет финансироваться за счет бюджетных средств государства.