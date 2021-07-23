Австрия поддерживает возведение стены на границе Литвы с Беларусью

Австрия направит в Литву полицейское спецподразделение для помощи в защите границы с Беларусью и призывает Евросоюз поддержать инициативу Вильнюса по возведению физического барьера на литовско-белорусской границе.

Как передает Укринформ со ссылкой на ORF, об этом заявил глава МВД Австрии Карл Негаммер во время телефонного разговора с литовской коллегой Агне Билотайте.

"Защита внешних границ также означает защиту наших собственных границ", - заявил Негаммер.

По его словам, особенно это касается борьбы с нелегальной миграцией. И учитывая стремительный наплыв беженцев на литовско-белорусской границе, Австрия решила оказать поддержку Вильнюсу: в начале августа литовским коллегам начнут помогать 13 полицейских из спецподразделения "Кобра" МВД Австрии, также будет направлен один бронированный автомобиль.

Как отмечает ORF, глава австрийского МВД также обратился к Еврокомиссии "с просьбой поддержать литовские планы по построению ограждения вдоль 680-километровой границы с Беларусью". По словам Негаммера, ЕС не должен позволить себя шантажировать.