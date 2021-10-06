Последнее обновление: 06.10.2021 22:11

Совбез Беларуси допускает ухудшения ситуации с мигрантами на границе

Совбез Беларуси допускает эскалацию миграционного кризиса на границе с Литвой из-за визита в эту страну группы НАТО по противодействию "гибридным" угрозам.

"Запад вырабатывает рекомендации для наших соседей "по нейтрализации соответствующих вызовов и угроз". Так, в сентябре в Литве в течение двух недель была развернута специализированная группа НАТО по противодействию "гибридным" угрозам. Эксперты альянса оценили обстановку, связанную с увеличением потока нелегальных мигрантов, и передали Вильнюсу пакет таких рекомендаций. Не исключаем, что данные советы могут привести к эскалации ситуации", - заявил Госсекретарь СБ Беларуси Александр Вольфович, которого цитирует БелТА.

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