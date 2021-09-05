Последнее обновление: 05.09.2021 11:05

Главы МИД G7 планируют пригласить на встречу по Афганистану Россию и Китай

Министры иностранных дел государств "семерки" (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане.

Об этом в эфире телеканала NHK заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, передает ТАСС.

"Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других стран", - отметил он, подчеркнув важность участия в такой встрече делегаций из РФ и КНР, "у которых есть определенное влияние на Афганистан".

По словам Мотэги, консультации, на которые соберутся дипломаты более чем из 20 стран, будут организованы в онлайн-формате госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД Японии добавил, что они могут пройти уже 8 сентября.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.



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