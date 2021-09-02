Политзаключенный Александров подозревается в уклонении от уплаты налогов

Журналиста и медиа-менеджера Андрея Александрова подозревают в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на адвоката подозреваемого.

По его словам, 31 августа Александрова признали подозреваемым по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. «От дачи показаний он отказался. Вину категорически отрицает», — отметил защитник.

Александров и Ирина Злобина были задержаны в Минске 12 января 2021 года и обвинены в финансировании протестов (ч. 1 и 2 ст. 342 УК). По версии следствия, Александров и Злобина «с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в протестах в Минске, в том числе путем оплаты штрафов и возмещения средств за нахождение в центре изоляции правонарушителей и изоляторе временного содержания».

Сам Александров говорил, что занимался благотворительностью в рамках фонда солидарности By_help. В начале июля Александрову предъявили новое обвинение — по ч. 1 ст. 356 УК (измена государству). Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.