Лукашенко снова предостерегает бизнес от участия в политике

Лукашенко предостерегает бизнесменов от попыток прикрыть уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона.

"Сегодня я хотел бы поднять этот вопрос. Мы в последнее время, исходя из уроков прошлого года, увидели, кто есть кто, и жестко и принципиально начали требовать уплаты налогов и нормального поведения просто бизнесменов. Я не имею в виду, что бизнесмен - это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение. Абсолютно нет. Но всегда подчеркивал и, думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес - это вещи разные", - заявил Лукашенко на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым.

"Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону. Политики и бизнесмены должны соблюдать законы. Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает, и примеры знаем, и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что, вот, знаете, я честный бизнесмен, пошел в политику и поэтому меня зажали тут? Некоторые сидельцы сегодня там находящиеся так себя и вели. Вот это будет пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться", - предупредил пенсионер.