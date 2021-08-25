Член президиума Координационного совета Мария Колесникова в суде опровергает все обвинения против себя.

«Мария, как и Максим Знак, также последовательно опровергла обвинения и продолжает на этом настаивать», — сообщил БелаПАН адвокат Владимир Пыльченко.

По его словам, Мария «бодра и чувствует себя хорошо».

Ранее адвокат Знака сообщил, что его подзащитный заявил на суде, что все обвинения против него ничем не подкреплены.

Закрытый суд над координатором штаба Виктора Бабарико на выборах 2020 года Марией Колесниковой и юристом штаба Максимом Знаком начался 4 августа.

Колесникову и Знака обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникова взята под стражу 8 сентября. 9 сентября задержали Знака. Оба признаны политзаключенными.