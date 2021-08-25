Последнее обновление: 25.08.2021 08:39

Власти провели обыск у лидера «Перспективы» Анатолия Шумченко

Белорусские силовики провели обыск у председателя республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко.

«У меня был обыск (вечером 24.08) в рамках проверки причастности к уголовному делу, ведет Следственный комитет», – сообщил Шумченко в Facebook.

Шумченко проверяли на причастность к уголовному делу, которое ведет Следственный комитет РБ.

«Перспектива» — это объединение индивидуальных предпринимателей, основанное в 2002 году после массовых акций протеста предпринимателей.

Сегодня, 25 августа, Верховный суд Беларуси рассмотрит исковое заявление Минюста РБ о ликвидации объединения.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование