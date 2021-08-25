Журналиста Анджея Почобута оставили за решеткой еще на 3 месяца

Белорусские власти продлили еще на 3 месяца срок содержания под стражей журналиста и активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.

"Политзаключенному журналисту Анджею Почобуту продлили срок содержания под стражей на 3 месяца", - сообщает правозащитный центр «Весна».

Почобут находится в СИЗО с 25 марта. Тогда же была задержана глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. Против Почобута и Борис Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)".