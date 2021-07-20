Число политзаключенных в Беларуси выросло до 570 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

В минувший понедельник белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 9 человек за уголовное преследование инакомыслия со стороны властей.

Политзаключенными признаны Юлия Горячко, Евгений Бабак, Тимур Газизов (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), а также Александр Юрчик, Андрей Тарасовец, Владимир Матюх, Вячеслав Ельницкий, несовершеннолетние Иван Потейчук и Максим Имховик (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них; массовые беспорядки).