Глава МИД Латвии заявил о риске пограничных инцидентов во время учений "Запад-2021"

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о риске возникновения непредвиденных пограничных инцидентов с участием сил НАТО в ходе предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2021".

В опубликованном в воскресенье вечером интервью газете Financial Times министр сказал, что вероятность подобных происшествий растет из-за напряженной ситуации с нелегалами, пересекающими границу между Беларусью и странами Балтии, передает ТАСС.

"Разворачивается пограничный кризис, начинаются военные учения у границ стран НАТО. В то же время на нашей стороне - литовской, эстонской, польской - находится больше пограничников и военных соединений, чем обычно. Конечно, все это повышает вероятность инцидентов", - сказал Ринкевичс, пояснив, что имеет в виду потенциально опасные "недоразумения, не санкционированные начальством действия".

При этом он признал, что не считает вероятным, что какая-либо из сторон может быть заинтересована "в обострении ситуации до полномасштабной военной провокации".

Об отсутствии существенных угроз безопасности прибалтийских государств в связи с проведением учений на фоне миграционного кризиса ранее на этой неделе заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

В интервью газете Ринкевичс также выступил с утверждением, что нелегальные мигранты используются против Литвы и Латвии в качестве "гибридного оружия". Он также заявил, что "в случае возникновения необходимости задействовать статью 4 [устава НАТО] соответствующий шаг будет сделан" Ригой. Ранее с предложением задействовать эту статью для противостояния миграционному кризису выступил депутат Европейского парламента от Эстонии отставной генерал Рихо Террас. Статья 4 задействуется для проведения экстренных консультаций НАТО, когда одна из стран альянса видит угрозу своей безопасности или территориальной целостности.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Беларуси и России.