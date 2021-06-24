Генпрокурор РБ назвал «естественной реакцией» уголовные дела против главы МИД Латвии и мэра Риги

Следственный комитет Беларуси расследует уголовные дела в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги, сообщил сегодня генпрокурор РБ Андрей Швед, добавив, что состав дела «там очевиден»

В начале прошедшего в Латвии чемпионата мира по хоккею мэр Риги Мартинс Стакис в присутствии главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича заменил красно-зеленый флаг на БЧБ на флагштоках перед гостиницей, где проживали спортсмены.

"Дело сейчас находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии", - сказал Швед, которого цитирует БелТА.

"Это (уголовные дела – ред.) естественная реакция нашего государства на беспрецедентный, кощунственный шаг в отношении нашего символа», - добавил Швед.