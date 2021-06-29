МИД Латвии: Не Лукашенко решать вопрос об участии Беларуси в Восточном партнерстве

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что вопрос об участии/неучастии Беларуси в программе Восточное партнерство может решать только народ Беларуси, а не Лукашенко.

«Гражданин Беларуси Лукашенко должен прекратить свою незаконную деятельность и оставить незаконно удерживаемую власть. Решение об участии страны в программе Восточного партнерства Евросоюза принимать жителям Беларуси, а не ему. Мы продолжим поддерживать гражданское общество Беларуси», - такое текст заявления Ринкевича опубликован в Twitter.