США могут ввести секторальные санкции против режима Лукашенко

Соединенные Штаты постараются ввести в отношении Беларуси дополнительные односторонние рестрикции, подобные секторальным санкциям Евросоюза.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в пятницу на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией, передает ТАСС.

Она напомнила, что и США, и ЕС сообща уже применяли недавно ограничительные меры в отношении Беларуси. Такие совместные усилия "имеют гораздо больше воздействия" на Минск, нежели односторонние рестрикции, отметила заместитель главы внешнеполитического ведомства.

"Однако ЕС теперь пошел на один шаг дальше, чем США, применив секторальные санкции, особенно затронувшие поташ - удобрение, от поставок которого очень сильно зависят белорусская экономика и ряд лиц вокруг Лукашенко. Мы в США сейчас постараемся ответить на это схожим образом", - заявила Нуланд.

Она также сказала, что Лукашенко стал "международным головорезом" после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. "Наши друзья в Москве все больше теряют деньги, поддерживая этих ребят. Будь то в сфере безопасности, будь то в экономике", - отметила Нуланд.