США расширили санкции против режима Лукашенко

США синхронно с ЕС внесли шесть юридических и 16 физических лиц в санкционный список по Беларуси, сообщил Минфин.

В санкционный список включены центр изоляции правонарушителей на Окрестина, КГБ, ГУБОПиК, внутренние войска МВД РБ, УВД Брестоблисполкома.

Также США ввели санкции против пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, начальника милиции Минска Михаила Гриба, председателя КГБ РБ Иван Тертеля, спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, замминистра юстиции Сергея Калиновского, генпрокурора РБ Андрея Шведа, Николая Карпенкова, командира спецназа КГБ "Альфа" Сергея Зубкова.

В список физлиц также включены Александр Астрейко, Ольга Дорошенко, Андрей Гуржий, Светлана Кацубо, Александр Лосякин, Игорь Плышевский, Марина Рахманова, Ирина Целиковец.