США намерены ввести обязательную вакцинацию для въезжающих в страну

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, согласно которому почти все иностранцы, желающие въехать на территорию страны, должны быть полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома, передает РБК.

По его словам, американские власти намерены возобновить международный туризм, что будет способствовать развитию бизнеса для авиакомпаний и туриндустрии. Однако Вашингтон не готов ради этого немедленно снимать ограничения, так как на территории США и других стран наблюдается рост числа заразившихся «дельта»-штаммом, отметил он.

Представитель администрации допустил дальнейший рост числа заболевших, поэтому, по его словам, власти США на этом этапе сохранят существующие ограничения на въезд иностранцев.

По его словам, в планах у Байдена поэтапное смягчение ограничений, основным принципом которого будет обязательная вакцинация для прибывающих в США, за некоторыми исключениями. Собеседник агентства сообщил, что рабочие группы при администрации президента разрабатывают соответствующий план, чтобы быть готовыми к переходу на «новую систему» в любое время.

В настоящее время запрет на въезд в США касается большинства иностранцев, которые за последние 14 дней посещали Индию, Великобританию, Ирландию, Китай, Южную Африку, Иран, Бразилию и страны Евросоюза, за исключением постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий. Все приезжающие в США независимо от того, вакцинированы они или нет, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.