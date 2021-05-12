Такси будут бесплатно возить граждан США на вакцинацию против коронавируса

В Соединенных Штатах сервисы такси Uber и Lyft в рамках партнерства с Белым домом сделают бесплатными поездки на вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно информации, бесплатные поездки к местам вакцинации и обратно продлятся до 4 июля (Дня независимости США).

Акции на бесплатные поездки внедряют как часть усилий, чтобы прививать вакцинами от коронавируса 70% взрослого населения ко Дню независимости США.

Ранее президент США Джо Байден заявил о намерениях вакцинировать от коронавируса 70% взрослых американцев до 4 июня.

В середине марта президент США Джо Байден объявил, что до 1 мая все взрослые жители США будут иметь право получить вакцину против COVID-19.

Байден также собирается увеличить количество вакцинированных лиц до 200 млн за первые 100 дней его пребывания в должности.