Последнее обновление: 29.07.2021 08:49

Жителям Нью-Йорка будут платить по $100 за вакцинацию

Жители Нью-Йорка, которые с пятницы начнут вакцинацию от коронавируса, будут получать вознаграждение в размере $100. Об этом в среду сообщила мэрия города в Twitter.

Для получения денег перед вакцинацией необходимо зарегистрировать ее дату на специализированном сайте города. "Сделайте первую дозу, зарегистрировавшись через городской сайт, и вы получите $100. Это так просто", - говорится в сообщении.

Ранее власти штата Нью-Йорк уже пытались стимулировать жителей проходить вакцинацию - в конце мая в 10 местах для вакцинации сделавшим прививку выдавали лотерейные билеты с главным призом в $5 млн. Помимо этого мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обязал всех муниципальных служащих вакцинироваться к середине сентября. Тех, кто не получит сертификат о вакцинации к этому времени, ждет регулярное тестирование.

По последним данным, в Нью-Йорке в общей сложности сделали 9,9 млн прививок от коронавируса, более 4,4 млн человек полностью прошли вакцинацию.

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