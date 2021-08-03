Последнее обновление: 03.08.2021 18:23

На теле погибшего Шишова обнаружили ссадины и содранную кожу

Во время следственных действий на теле погибшего главы "Беларусского дома" Виталия Шишова выявлены ссадины и содранная кожа на отдельных частях тела.

Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает УНН.

"Обнаружены ссадины, и содрана кожа на носу, на груди и левом колене", - заявил Клименко.

Окружение Шишова не верит в версию самоубийства. Как заявил белорусский журналист в Украине Денис Станжы, убийство было спланировано, поскольку Шишов активно принимал участие в подготовке акций в Киеве к годовщине начала протестов в Беларуси.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование