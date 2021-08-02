Руководитель Беларусского дома в Украине найден повешенным - медиа

Глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов найден повешенным недалеко от Киева, сообщают соцсети.

Сообщения о пропаже Шишова появились в понедельник, 2 августа: утром он вышел из дома на пробежку и не вернулся.

"Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", - , говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

В организации подчеркнули, что связаться с руководителем невозможно, местоположение телефона удалось установить по вышкам мобильной связи, однако квадрат поисков слишком большой.

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что Шишов ранее замечал за собой слежку. По сведениям знакомых мужчины, к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

"Белорусский дом в Украине" помогает бежавшим в Украину белорусам с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством, говорится на сайте организации.