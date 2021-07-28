Верховный суд приостановил дело о прекращении деятельности движения «За Свободу»

Верховный суд Беларуси 27 июля приостановил рассмотрение дела о временном прекращении деятельности движения «За Свободу» в связи с тем, что организация обжаловала предупреждение Минюста, которое легло в основу иска.

«О предупреждении Министерства юстиции нам стало известно только во время рассмотрения иска в Верховном суде. Оно стало для нас неожиданностью», — сообщил председатель движения Юрий Губаревич, которого цитирует БелаПАН.

«В дальнейшем движение "За Свободу" ждут два процесса: по жалобе и о приостановлении деятельности», — пояснил он.

Предварительное заседание по иску Минюста состоялось в Верховном суде 19 июля.

«Выяснилось, что ведомство 25 мая вынесло предупреждение движению "За Свободу". Оно базировалось на двух посылах: объединение якобы не предоставило сведения о юрадресе в рамках ежегодного отчета о деятельности и в конце 2020 года закончились полномочия руководящих органов, так как не была проведена конференция», — сообщил тогда Губаревич.

По его словам, во время обсуждения представитель Минюста не вспоминал о полномочиях руководящих органов. Политик предположил, что в министерстве нашли протокол отчетно-выборной конференции 2018 года, на которой полномочия избранных органов были продлены до 2022 года.

«Однако представитель Минюста настаивал, что причины для предупреждения остаются, так как данные о юрадресе не были своевременно предоставлены, и отсутствие реакции на предупреждение — основание для приостановления деятельности», — сказал Губаревич.

В свою очередь он сам представил суду действительный договор об аренде помещения для юридического адреса, действие которого продлено до октября 2021 года. Данные о юридическом адресе были в ежегодном отчете для Минюста и в переданных документах в рамках внеплановой проверки организации.

«Я предложил решить вопрос в досудебном порядке, так как причин для рассмотрения в судебном порядке здесь нет. Представитель Минюста не отреагировал на это предложение, и судья назначила рассмотрение на 27 июля», — сообщил глава движения.

По его мнению, это произошло потому, что «механизм был запущен и никто из должностных лиц — ни представитель Минюста, ни судья — не могут взять на себя ответственность, чтобы его остановить».